У Києві протестували проти підвищення тарифів у форматі перформансу

16 грудня біля будівель Верховної Ради та Кабінету Міністрів України відбулася акція протесту «Міжнародний валютний фонд — геноцид України», учасники якої у масках Шмигаля та Сороса заполонили центр Києва.

Протестувальники вимагали негайного припинення співпраці між Україною та МВФ. Одним із головних аргументів проти меморандуму з МВФ учасники акції називали неминуче підвищення тарифів.

Зазначимо, акція протесту відбулася у форматі перформансу. Кілька тисяч людей були одягнені в маски із зображенням облич прем'єр-міністра Дмитра Шмигаля та американського трейдера та фінансиста Джорджа Сороса.

Крім цього, процесія мітингувальників пересувалася під музичну композицію Шопена «Траурний марш».

Учасники мітингу вимагали від представників української влади скасувати меморандум із МВФ з метою запобігання підвищенню тарифів для населення.

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Шмигаль відмовився вийти до протестувальників.

Нагадаємо, співпраця між МВФ та Україною розпочалася 1992 року. Неодноразові кредити від МВФ на підтримку платіжного балансу України зараз сумарно становлять близько 90 млрд. доларів.

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