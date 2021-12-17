Протест ФОПів під Радою: почалися зіткнення з поліцією та затримання
Акція підприємців під Верховною Радою, яка має провести позачергове засідання, переросла у зіткнення з правоохоронцями. Про це повідомляють Telegram-ЗМІ.
Зазначається, що спочатку учасники акції перекрили вулицю Грушевського і під час протидії їм одного з найактивніших протестувальників винесли за руки і ноги. З'явилося відео інциденту.
Через якийсь час правоохоронцям знову довелося вдатися до репресій – після того, як агресивно налаштовані протестувальники розгромили поліцейський автомобіль.
Також у хід пішли димові шашки і петарди.
Як відомо, підприємці домагаються ухвалення Радою законопроекту № 6376 про відтермінування застосування касових апаратів на рік, до 1 січня 2023 року.
Фото zhzh.info/428
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter