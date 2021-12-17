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Протест ФОПів під Радою: почалися зіткнення з поліцією та затримання

13:09 17 грудня 2021
Протест

Акція підприємців під Верховною Радою, яка має провести позачергове засідання, переросла у зіткнення з правоохоронцями. Про це повідомляють Telegram-ЗМІ.

Зазначається, що спочатку учасники акції перекрили вулицю Грушевського і під час протидії їм одного з найактивніших протестувальників винесли за руки і ноги. З'явилося відео інциденту.

 

Через якийсь час правоохоронцям знову довелося вдатися до репресій – після того, як агресивно налаштовані протестувальники розгромили поліцейський автомобіль.

Також у хід пішли димові шашки і петарди.

 

Як відомо, підприємці домагаються ухвалення Радою законопроекту № 6376 про відтермінування застосування касових апаратів на рік, до 1 січня 2023 року.

Фото zhzh.info/

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