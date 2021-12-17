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Події

СБУ зробила сенсаційну знахідку на підпільному складі під Житомиром (фото)

13:43 17 грудня 2021
СБУ

На Житомирщині СБУ виявила підпільний склад, на якому зберігалися вкрадені прилади та запчастини до зенітно-ракетного озброєння.

Як повідомили у Службі безпеки України, виявлено кілька тонн комплектуючих, які підлягають державному експортному контролю. За попередніми оцінками, вартість вилучених військових товарів становить десятки мільйонів гривень.

Фото СБУ

Фото СБУ

«Учасники схеми привласнили комплектуючі під час їхнього ремонту на одному з оборонних об'єктів. Потім викрадену продукцію перевезли в орендований склад поблизу одного з селищ Житомирського району», — зазначили у СБУ та додали, що було виявлено близько 60 найменувань комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, у тому числі блоки управління.

Фото СБУ

Фото СБУ

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 (Розкрадання, присвоєння, вимагання військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки або іншого майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше в СБУ повідомляли про відкриття кримінального провадження за фактом підготовки державного перевороту в Україні, про яке на пресмарафоні заявив президент Зеленський.

Фото СБУ

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