У Харкові батько розбещував 10-річну доньку: мати була шокована переглянутим відео

У Харкові судитимуть чоловіка, який розбещував свою 10-річну доньку та створював дитячу порнографію. Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Батька 10-річної дівчинки звинувачують у розбещенні дитини, а також у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії.

До правоохоронців у серпні цього року звернулася мати дівчинки, якій невідома жінка через соцмережу надіслала відеозапис, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом з донькою, вчиняв розпусні дії.

У чоловіка також знайшли матеріали з дитячою порнографією на його мобільному телефоні.

16 грудня 2021 року співробітники прокуратури направили обвинувальний акт щодо чоловіка до суду.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині засудили до шести років позбавлення волі 47-річного чоловіка, який неодноразово спокушав малолітніх онучок своєї дружини та їхню подружку.

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