27.09 / 27.30 30.54 / 30.92
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Харкові батько розбещував 10-річну доньку: мати була шокована переглянутим відео

19:25 17 грудня 2021
педофіл

У Харкові судитимуть чоловіка, який розбещував свою 10-річну доньку та створював дитячу порнографію. Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Батька 10-річної дівчинки звинувачують у розбещенні дитини, а також у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії.

До правоохоронців у серпні цього року звернулася мати дівчинки, якій невідома жінка через соцмережу надіслала відеозапис, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом з донькою, вчиняв розпусні дії.

У чоловіка також знайшли матеріали з дитячою порнографією на його мобільному телефоні.

16 грудня 2021 року співробітники прокуратури направили обвинувальний акт щодо чоловіка до суду.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині засудили до шести років позбавлення волі 47-річного чоловіка, який неодноразово спокушав малолітніх онучок своєї дружини та їхню подружку.

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Григорій Решетник

Решетник натякнув на «Холостячку-3»: фоловери назвали кандидатку

торт

Новорічний торт без випічки: простий рецепт смачного десерту

Салат Шуба

Такого оселедця під шубою ви ще не бачили: робимо добре відомий салат по-новому

Андрій Задворний

Новий поворот: переможця «Холостячки», який покинув Злату Огневич, підозрюють у нетрадиційній орієнтації

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.