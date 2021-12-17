Колишнього голову Дніпропетровської облради підозрюють у загрозі вбивством: що про це відомо

Ексглаву Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та загрозі вбивством. Про це повідомили у Нацполіції.



Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 1,13 млн гривень.

За даними слідства, чоловік, обіймаючи посаду голови Дніпропетровської облради, порушив процедуру продажу комунального майна на користь приватної компанії. Внаслідок його дій обласний бюджет втратив понад 9,7 млн гривень.

Підозрюваний також загрожував убивством одному зі своїх підлеглих. Він налякав й змушував начальника управління підписати неправдиві акти виконаних робіт приватною компанією.

У поліції не називають ім'я підозрюваного, але, за інформацією «РБК-Україна», йдеться про Євгена Удода. Нині він перший заступник мера Кривого Рогу.



Щодо Удода нібито відновили кримінальні справи, які були закриті через відсутність складу злочину.

Видання пише, що по одній з кримінальних справ проходить заступник начальника управління містобудування та архітектури Валерій Нетяженко. Нібито саме він дав свідчення проти Удода.

Другу кримінальну справу проти Удода було порушено у 2011 році. На той момент він обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної ради. Тоді збитки обласному бюджету правоохоронці оцінили у 357 723 гривні.



Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у заміському будинку у серпні цього року. Після цього за дивних обставин померли два його брати. Криворіжці вважають, що Павлова вбили. Наразі містом керує колишній мер Юрій Вілкул.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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