У центрі Києва знову провалився асфальт: під ним виявили підвал садиби початку ХІХ століття

У центрі Києва знову провалився асфальт. Про це повідомив у Facebook археолог Тимур Боровський.

Обвал стався на вулиці Мала Житомирська 16/3. На подвір'ї історичної будівлі з'явилися підвали середини ХІХ століття.

На фото можна побачити, що через обвал утворилася глибока яма завдовжки близько трьох метрів.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Що спричинило обвал, поки що невідомо.



Поруч з цим будинком знаходиться садиба Мурашка. Це пам'ятка історії та архітектури, розташована на вулиці Малій Житомирській, 14 а. Вона складається з особняка, прибуткового будинку та флігеля у дворі.

Нагадаємо, місяць тому у Києві на лівому березі провалився асфальт на автомобільній трасі. У зв'язку з цим рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужна було повністю перекрито.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter