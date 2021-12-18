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Події

У Кривому Розі одеський прокурор протаранив зупинку: що відомо (фото)

19:14 18 грудня 2021
На місці інциденту

Заступник начальника відділу спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону Вадим Лапоха влаштував п'яну ДТП у Кривому Розі, де на своєму Lexus протаранив зупинку громадського транспорту на вулиці Купріна.

Як повідомив місцевий ресурс «Свої.Кривий Ріг», аварія сталася приблизно о 21:00 17 грудня.

Водій Lexus не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку, на якій, на щастя, не було людей.

Попередньо водій мав явні ознаки сп'яніння. Він закрився в авто та спочатку відмовлявся спілкуватися з патрульними.

Опубліковано фото з місця інциденту.

Нагадаємо, нещодавно у Луцьку п'яний 23-річний місцевий житель, який був п'яним за кермом Mazda 6, виїхав на тротуар та збив 60-річного пішохода. Ним виявився єпископ Олег Ведмеденко. А після цього там компанія підлітків на автомобілі намагалася відірватися від поліції і в'їхала в натовп людей. Постраждали п'ять людей, які саме переходили дорогу на свій «зелений». Водій, збивши пішоходів, спробував втекти, але за кілька метрів влетів у дерево, збивши дорожній знак та пошкодивши електроопору. Неповнолітнього гонщика вже затримали .

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