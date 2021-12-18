Вбивство водія маршрутки під Харковом: підозрюваний назвав мотив

Водії маршруток в Україні часто потрапляють у скандали, часом — зі смертельним наслідком. Так, у Харківській області нарешті вручили підозру чоловікові, який ще у 2017 році зарізав водія маршрутки — так він помстився за відмову у пільговому проїзді матері. Автобус із увімкненими фарами та запалюванням виявили 19 червня 2017 року на трасі в районі селища Васищеве. Труп водія з ножовими пораненнями в області грудної клітки залишався у кабіні транспортного засобу, повідомили у прокуратурі Харківської області.

Як встановило слідство, мешканець смт Хорошого зустрічав матір з автобуса, і дорогою вона поскаржилася йому на водія, який відмовився везти її за пільговим посвідченням, а також ображав її та інших пасажирів під час поїздки. Син прийшов додому, взяв ніж та повернувся на автостанцію.

Там він знайшов водія та попросив його підвезти. Під час зупинки, коли пасажирів уже не було, він підійшов до жертви, завдав 15 ножових поранень і втік.

Наразі вже 26-річному вбивці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за п. 6, ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, схожий злочин у 2016 році був скоєний на Полтавщині — там син помстився водієві маршрутки за образу батька, побивши його та вистріливши в голову з пневматичного пістолета. Підозрюваний також втік.

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