На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції: є поранений

На лінії зіткнення на Донбасі ситуація залишається напруженою. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.

«В районі населеного пункту Широкіне противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. В напрямку Південного російські найманці вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю. В бік Водяного ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Троїцького ворожі війська обстрілювали наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети. Біля Новозванівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний», — повідомили у штабі.

У відповідь українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр оборони України Олексій Рєзніков заявляв, що концентрація російських військ поблизу українського кордону говорить про те, що існує можливість повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. За його словами, на кордоні зосереджено понад 94 тисячі російських військовослужбовців.

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