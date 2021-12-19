Під Києвом сталася масштабна ДТП: перші подробиці

Під Києвом трапилося масштабна ДТП із постраждалими. В аварії пошкоджено чотири машини. До прибуття поліції місце ДТП було перекрито. Відео з місця подій наводить dtp.kiev.ua.

За інформацією ТСН, один із учасників ДТП опинився під колесами машини.

Утворилися затори у напрямку Києва та Бучі.

Пробки на трасі в обох напрямках

У Гідрометцентрі раніше попередили водіїв, що 19 грудня на дорогах очікується сильна ожеледиця (жовтий рівень небезпеки). Додатково ускладнять ситуацію на дорогах сильний вітер із поривами до 20 м/с та дощ.

Враховуючи, що така ж погода збережеться до ранку 20 грудня, ДСНС просить водіїв дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів на слизькій дорозі. Важливо не забувати включати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі та не виїжджати у транспорті з літніми шинами.

Фото dtp.kiev.ua/Facebook

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