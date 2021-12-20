Лише дві версії: у поліції Києва розповіли про перебіг розслідування дивної смерті нардепа Полякова

За два місяці розслідування дивної загибелі нардепа Антона Полякова (на фото) поліція зупинилася на двох версіях. В обох фігурує наркотик метадон, виявлений в організмі нардепа. Про це розповів керівник поліції Києва Іван Вигівський в інтерв'ю РБК-Україна.

Справа все ще розслідується за статтею 115 КК України (вбивство). «Версій у нас залишається дві — самостійне чи примусове потрапляння наркотичної речовини в організм», — розповів Вигівський.

За час розслідування поліція склала чітку хронологію останнього дня життя депутата, встановила коло контактів Полякова. Підозрюваних у справі ще немає. Депутатського помічника Руслана Джамбулатова — одного з останніх, хто бачив Полякова живим — не затримано, і у справі він проходить як свідок.

У вилученому телефоні депутата слідство не знайшло конкретних зачіпок, але, можливо, з експертизою допоможуть міжнародні фахівці. «Там немає конкретики, але є моменти, на які слід звернути увагу», — уточнив голова київської поліції.

Категоричні твердження нареченої Полякова Анни Скороход про те, що сталося вбивство, слідство підтверджувати не поспішає. «Не хочу давати оцінку її заявам, але вона має право так думати, — пояснив Вигівський. — Ми ж у свою чергу маємо об'єктивно все досліджувати, розслідувати та поставити крапку».

Нагадаємо, 33-річний депутат Антон Поляков помер за загадкових обставин у ніч із 7 на 8 жовтня 2021 року. Парламентаря виявили у таксі у важкому стані, а викликана «швидка» вже не могла допомогти. У крові померлого знайшли метадон та домішки димедролу. Офіційно причиною смерті названо гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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