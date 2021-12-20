У Львові чоловік увірвався до міськради з пістолетом

У Львові у приміщенні міськради затримали озброєного чоловіка. Співробітники мерії викликали поліцію, оскільки невідомий розмахував предметом, схожим на пістолет. Поліція охорони повідомила, що нейтралізувала чоловіка.

У затриманого 26-річного львів'янина справді знайшли предмет, який здалеку можна було прийняти за зброю. Крім того, у молодика вилучили речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну.

Порушника обшукали

Нагадаємо, раніше в Офісі президента нейтралізували чоловіка, який намагався влаштувати самоспалення.

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