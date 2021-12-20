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Події

Транспортний колапс у Києві: через снігопад столиця загрузла у пробках

20:50 20 грудня 2021
трамвай

Увечері 20 грудня у Києві знову утворився транспортний колапс. Через снігопад рух на більшості столичних вулиць зупинився.

Наземний громадський транспорт ходить зі значними перебоями, а в метро почалося справжнє стовпотворіння. Про це пишуть кияни у соцмережах.

Зокрема, публікуються численні повідомлення про тролейбуси та маршрутні автобуси, які не можуть подолати ту чи іншу ділянку маршруту через ожеледицю та численні ДТП.

 

 

З не меншими труднощами стикаються й ті, хто намагається дістатися додому у метро.

Крім того, повідомляється, що на Подолі зійшов з рейок трамвай, тим самим перегородивши вулицю Кирилівську.

При цьому ціни на таксі у столиці різко підскочили нагору.

Зокрема, ціна таксі з правого на лівий берег у популярних таксі-сервісах коливається від 490 до 850 гривень. Ціна залежить як від місця посадки, так і від рівня комфорту автомобіля. Натомість з Оболоні на Хрещатик можна доїхати за 500 гривень. Перевізники під ціною проїзду пояснюють таку вартість тим, що «попит підвищений».

Ціни з центру на ВДНГ також стартують від 500 гривень. При тому, що у звичайні дні вартість однієї поїздки коливається у межах 200−250 гривень.

Мер столиці Віталій Кличко каже, що близько 300 одиниць спеціальної техніки вже працює на вулицях міста.
Градоначальник звертається до автолюбителів з проханням не залишати авто біля узбіччя та не заважати працювати снігоприбиральній техніці.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, в Україну поступово заходить похолодання. У Києві у вівторок, 21 грудня сніг. Температура повітря вночі 9−11 градусів морозу, вдень 6−8 морозу.

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