Діагностували 50% опіків тіла: під Харковом чоловік намагався живцем спалити дружину

У Харківській області чоловік після сварки облив горючою сумішшю свою дружину та підпалив її. Жінка від отриманих травм померла у лікарні, а чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі.

У судовому рішенні зазначається, що трагедія сталася наприкінці березня 2020 року. За словами обвинуваченого, вони із дружиною відзначили 25 березня його день народження. Чоловік, який перебував у відпустці, продовжив пити й наступні кілька днів, що не сподобалося дружині.

«Під час конфлікту він ще випив 150 грамів горілки, оскільки був злий на неї, після чого пішов у гараж, де взяв пластикову пляшку, в якій знаходилося близько 200 — 250 грамів суміші бензину та мастила, якою він заправляв бензопилу. Коли повернувся до будинку, то побачив, що дружина сидить на дивані. Нічого не кажучи, він підійшов до жінки, відкрив пляшку з бензином та вилив суміш. Частина суміші потрапила їй на плечі, а частина на диван», — йдеться у судових матеріалах.

Після цього чоловік підпалив сірник і кинув його у бік дивана. Зайнялися і меблі, і одяг на його дружині. Він загасив вогонь, але його дружина встигла зазнати серйозних опіків. Як стверджував медик «швидкої», яка приїхала на виклик, у потерпілої були термічні опіки понад 50 відсотків тіла — на грудній клітці, руках із внутрішнього боку, спині, стегнах.

Жінка померла в опіковому відділенні Харківської міської клінічної лікарні, причиною смерті стали опіки та ускладнення — набряк головного мозку, двостороння пневмонія, гострий розлад кровообігу та опіковий шок.

Ексклюзивний матеріал про схожу трагедію, що трапилася у Запоріжжі, «Віталій спеціально купив два літри бензину, облив Настю та підпалив її» читайте на сайті «ФАКТІВ» (у рос. версії).

Фото з Pixabay

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