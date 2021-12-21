Довелося робити кесарів розтин: на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину

11-річна дівчинка з Берегового Закарпатської області, яку зґвалтували, народила хлопчика. Малюка назвали Шандор, передає УНІАН.



За словами завідувача акушерсько-гінекологічного відділення Берегівської лікарні Володимира Сагарди, пологи пройшли ще 18 листопада.

Лікарі планували направити майбутню молоду маму до Ужгородського міського пологового будинку, де велика практика прийому пологів у особливих випадках. Але пологи почалися раптово вночі. Медикам довелося терміново проводити операцію.

11-річній породіллі зробили кесарів розтин. Операція пройшла успішно. Хлопчик народився вагою 2,5 кг та зростом 49 см.



Дитину направили в обласну дитячу лікарню Мукачево під нагляд неонатологів, де вона знаходиться і зараз.

А у малолітньої мами діагностували COVID-19. Ймовірно, вона заразилася через родичів, які відвідували її.

Нагадаємо, на Херсонщині зґвалтували 12-річну дівчинку. А на Рівненщині нещодавно винесли вирок педофілу, який зґвалтував 12-річну дівчинку, яка від ґвалтівника народила дитину.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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