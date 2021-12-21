У Києві недбалість анестезіолога призвела до смерті чоловіка: медику повідомили про підозру

У Києві про підозру повідомили лікарю-анестезіологу, дії якого призвели до смерті — пацієнт помер через асфіксію та зупинку серця.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, цей трагічний випадок стався у 2019 році, коли до Київської обласної лікарні звернувся чоловік — йому була показана операцію з вилучення з його шлунку інтрагастрального балона, встановленого раніше за медичними показаннями.

«Безпосередньо перед початком медичної процедури та загальної анестезії пацієнта оглянули та встановили показники сатурації на рівні 84% при нормі 95−100%. Незважаючи на те, що рівень насичення киснем у крові людини нижче 90% вважається низьким, а нижче 80% - загрозливим для функціонування мозку та серця, лікар-анестезіолог приступив до проведення анестезіологічного забезпечення, хоча як кваліфікований фахівець був обізнаний, що при 84% сатурації не дозволено проведення планових медичних маніпуляцій», — зазначили у прокуратурі.

Експерти заявили про прямий причинно-наслідковий зв'язок між смертю пацієнта та діями медика.

Лікарю-анестезіологу повідомили про підозру у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків унаслідок недобросовісного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 140 КК України.

Раніше про підозру повідомлялося лікарю миколаївської клініки, де померла породілля. Дитина під час пологів вижила.

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Фото зі сторінки прокуратури у соціальних мережах

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