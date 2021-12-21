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Події

Українців попередили про затримки під час руху поїздів: список маршрутів

15:55 21 грудня 2021
потяг

Сильні снігопади 20−21 грудня поки що не призвели до затримок пасажирських поїздів, але «Укрзалізниця» закликає пасажирів не розслаблятися, стежити за розкладом та слухати оголошення на вокзалах. Якщо негода продовжиться, потяги можуть затриматися у дорозі.

Станом на 21 грудня складнощі виникли на маршрутах поїздів № 96 Київ — Рахів, № 125 Рахів — Миколаїв та № 15 Харків — Рахів. Це пов'язано із загорянням локомотива вантажного поїзда на перегоні Бурштин — Букачівці (Івано-Франківська область). Інцидент обійшовся без потерпілих.

Також затрималися поїзди № 7/8 Київ — Чернівці та № 701 Чернівці — Львів через ДТП на переїзді біля станції Івано-Франківськ. Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та в'їхав у огорожу на переїзді. Постраждали водій та троє його пасажирів. Двох постраждалих довелося вилучати з понівеченого авто силами рятувальників.

ДТП на переїзді

Нагадаємо, протягом доби 21 грудня очікуються снігопади, а найближчими днями синоптики обіцяють морози до -20 градусів .

Фото Олександр Кубраков/Facebook, if.dsns.gov.ua

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