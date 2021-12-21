Став свідком крадіжки: відомий журналіст поскаржився на швидкість приїзду поліції у Києві

В Україні непоодинокі випадки, коли на вулиці обкрадають чи грабують людей, як це, наприклад, трапилося у Дніпрі з дівчиною, на яку напали жінки ромської національності.

Схожий випадок стався сьогодні у Києві, свідком якого став телеведучий Роман Вінтонів, відомий як Майкл Щур. На своїй сторінці у соціальних мережах журналіст розповів, що помітив крадіжку на Ярославовому Валу, 12.

«Довелося попросити дівчат затриматися», — написав він і, звертаючись до поліції, додав: «Якщо можна, приїжджайте, будь ласка, швидше. Ну, а якщо ні, то ні».

За його словами, за півгодини після виклику поліцейських не було. Проте вони все ж таки приїхали і забрали дівчат, яких помітили під час крадіжки.

Роман Вінтонів написав, що жертвою злодіїв стала жінка, у якої витягли гроші із сумки. «Я їх просто попросив почекати поліцію. Вони вирішили почекати» , — написав він у коментарі до свого посту.

Колега журналіста Оксана Шаварська написала, що саме ці дівчата намагалися обікрасти її на Льва Толстого, але вона вчасно їх помітила.

Впізнали дівчат й інші фоловери Романа Вінтоніва.

Раніше Майкл Щур розповів, як на перетині вулиць Ярославів Вал та Івана Франка у Києві він зробив зауваження двом хлопцям на самокатах, щоб вони пропускали пішоходів. Під час сварки один із самокатників бризнув Щуру в очі з газового балончика. Роман Вінтонів розповідав, що тоді поліція на виклик не приїхала і що він пішов у відділення та написав заяву.

Фото Романа Вінтоніва

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