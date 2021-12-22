Пожежа в готелі під Вінницею: є загиблий та постраждалі
На Вінниччині горів готель, де розмістилася велика група дітей. Пожежа у шестиповерховому відпочинковому комплексі «Баттерфляй» у Селищі сталася близько третьої години ранку 22 грудня. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
53 дітей віком від п'яти до 15 років встигли вийти надвір ще до прибуття пожежників. Також евакуйовано трьох дорослих.
О 5.26 пожежу було ліквідовано. За інформацією ДСНС, одна людина загинула, ще двоє отримали травми.
Причину пожежі встановлюють. Поки що відомо, що спалахнув дах. Вогнем було охоплено 900 квадратних метрів.
Нагадаємо, раніше сталася пожежа на станції медичної допомоги, згоріли 10 медичних автомобілів.169
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