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Події

Пожежа в готелі під Вінницею: є загиблий та постраждалі

7:25 22 грудня 2021
пожежа

На Вінниччині горів готель, де розмістилася велика група дітей. Пожежа у шестиповерховому відпочинковому комплексі «Баттерфляй» у Селищі сталася близько третьої години ранку 22 грудня. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа почалася на даху будівлі

53 дітей віком від п'яти до 15 років встигли вийти надвір ще до прибуття пожежників. Також евакуйовано трьох дорослих.

Постояльців евакуювали

О 5.26 пожежу було ліквідовано. За інформацією ДСНС, одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

Вогонь гасили понад дві години

Причину пожежі встановлюють. Поки що відомо, що спалахнув дах. Вогнем було охоплено 900 квадратних метрів.

Вогонь дістався до кімнат

Нагадаємо, раніше сталася пожежа на станції медичної допомоги, згоріли 10 медичних автомобілів.

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