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Події

На Прикарпатті чоловік намагався вбити суддю, який розглядав його справу

10:33 22 грудня 2021
місце злочину

На Івано-Франківщині в селі Підпечари майже завершили розслідування спроби замаху на суддю. Гранату Ф-1 у гараж служителю правосуддя намагався підкласти один із місцевих мешканців. Чоловікові оголосили підозру. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Вибух у гаражі в судді мав прогриміти в ніч із 9 на 10 серпня 2020 року. Підривники розраховували, що граната здетонує, коли суддя відкриватиме гаражні ролети. Проте вибуховий пристрій не спрацював, а поліція області зайнялася пошуком «народних месників».

Підозрюваного знайшли серед тих, чиїми справами активно займався суддя. На розгляді в суді якраз була справа за звинуваченням групи у тяжких злочинах. Учасникам угруповання загрожував тривалий тюремний термін. За даними поліції, один із підслідних разом із спільником (особа ще не встановлена) задумав убити суддю, щоб розгляд справи відклали, а потім передали більш лояльним служителям Феміди.

Наразі чоловіка підозрюють за двома статтями: замах на життя судді та незаконне поводження з боєприпасами. Підозрюваного збираються до суду тримати під вартою.

Підривники розраховували, що вибух пролунає під час спроби відкрити гараж

Нагадаємо, у поліцію про спробу замаху повідомив сам суддя, виявивши біля гаража встановлену «розтяжку».

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