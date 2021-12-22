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Події

У Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався в дерево: одна з постраждалих у політравмі

15:21 22 грудня 2021
ДТП

У Харкові у ДТП потрапив трамвай — є постраждалі.

Як повідомляють у ГУНП у Харківській області, на площі Захисників України вагон трамваю зійшов з рейок і врізався у металеву огорожу та дерево.

Внаслідок ДТП постраждали троє жінок 1978 та 1956 років народження, які їхали у трамваї.

А «Depo.Харків» уточнює, що дві 43-річні жінки отримали забиття, їм надали допомогу і вони вирушили на амбулаторне лікування.

Третя постраждала, жінка 64 років, госпіталізована до відділення політравми з переломом ребер.

Трамвай, в якому їхали жінки, пробив придорожній металевий паркан та перекрив частину проїжджої частини. Бічною частиною транспортний засіб зачепив дерево біля колії.

Нагадаємо, що нещодавно у Харкові сталася смертельна ДТП — на Окружній дорозі вантажівка перекинулася і впала прямо на легковий автомобіль, в якому перебували люди — загинули чоловік-водій, жінка-пасажирка та маленька дитина.

Фото ГУНП у Харківській області

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