27.12 / 27.31 30.48 / 30.84
Київ: -9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві собака врятувала дитину, що провалилася під лід (відео)

18:09 22 грудня 2021
У Києві собака врятувала дитину, що провалилася під лід (відео)

У Києві стався небезпечний інцидент на Русанівському озері — там під лід провалився пес, а за ним — і дитина, яка кинулася рятувати його.

Допомогти дитині зміг дорослий чоловік, який кинув хлопчику палицю.

Цікаво, що її тягнув уже врятований підлітком собака, і в результаті витягнув свого рятівника на берег.

Відео з'явилося у паблику dtp.kiev.ua у Instagram.

Нагадаємо, на початку грудня за загадкових обставин на ставку потонули двоє студентів Житомирського агроколеджу. «ФАКТИ» писали про несподівані подробиці цієї історії.

Фото скрін відео YouTube

286

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

касовий пристрій

«Імунітет» від РРО: у яких випадках касовий апарат можуть не застосовувати всі без винятку ФОПи

гроші

«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.