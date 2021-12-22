У Києві собака врятувала дитину, що провалилася під лід (відео)

У Києві стався небезпечний інцидент на Русанівському озері — там під лід провалився пес, а за ним — і дитина, яка кинулася рятувати його.

Допомогти дитині зміг дорослий чоловік, який кинув хлопчику палицю.

Цікаво, що її тягнув уже врятований підлітком собака, і в результаті витягнув свого рятівника на берег.

Відео з'явилося у паблику dtp.kiev.ua у Instagram.

Нагадаємо, на початку грудня за загадкових обставин на ставку потонули двоє студентів Житомирського агроколеджу. «ФАКТИ» писали про несподівані подробиці цієї історії.

Фото скрін відео YouTube

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