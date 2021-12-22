У Львові спіймали киянина, який намагався розбещувати дітей у шкільних туалетах

У Львові поліція затримали 50-річного педофіла, який пробрався до однієї з місцевих шкіл у Сихівському районі під виглядом школярки та в туалеті чинив розпусні дії щодо учениці 2 класу. Як повідомили в поліції регіону, інцидент стався 21 грудня.

Скрин відео з камери спостереження школи

Про те, що сталося, в поліцію повідомила мати учениці, за словами якої, невідомий зайшов у шкільний туалет, представився лікарем і просив дівчинку зняти свій одяг, щоб її оглянути.

Незабаром правоохоронці встановили особу зловмисника — ним виявився мешканець Києва — і затримали його у порядку статті 208 Кримінально-процесуального Кодексу. Наразі йому збираються повідомити про підозру у розбещенні неповнолітніх.

За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні очевидно цього ж педофіла затримали у школі Деснянського району Києва. Того разу він намагався виїхати зі столиці. Виявилося, що затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, і лише на початку вересня звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

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