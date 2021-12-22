У Дніпрі затримали «президента України», який формував тіньовий уряд

У Дніпрі оперативники СБУ затримали зловмисника, який видавав себе за «президента держави Україна», якого нібито обрав «Всеукраїнський національний конгрес» (ВНК).

Як повідомила прес-служба СБУ, затриманий планував насильницьке повалення чинної влади, і для цього рішеннями того ж таки ВНК було призначено «голову Верховної Ради», «прем'єр-міністра» та керівників силових відомств.

Водночас законні державні органи влади України змовники визнали «терористичними структурами».

Одним із перших рішень «президента» стало «першочергове розпорядження» про право його прихильників мати вогнепальну зброю.

Наразі громадянину повідомили про підозру у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, його захоплення, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій (ч.2 ст. 109 Кримінального кодексу України).

Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили печатки та бланки псевдоуряду, фейкові розпорядження самопроголошених органів влади та «дипломатичні паспорти» високопосадовців, комп'ютерну техніку, мобільні телефони тощо.

«Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до діяльності „тіньового уряду“, спрямованої на захоплення державної влади та повалення конституційного ладу… Псевдопрезиденту загрожує до трьох років позбавлення волі із конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні Управління СБУ.

Нагадаємо, у листопаді СБУ розпочала розслідування підготовки можливого держперевороту в Україні. Це сталося після попередження президента Зеленського на прес-брифінгу.

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