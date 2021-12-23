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Події

Сім років ув'язнення за «голі» фото: у Полтаві заарештували трьох жінок, які продавали свої інтимні знімки у мережі

16:39 23 грудня 2021
суд

У Полтаві судили трьох жінок, які торгували через інтернет своїми інтимними фото та відео. Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина».

Як з'ясувалося, мешканки Кременчука, організували «бізнес» через Telegram-канал Lolitka. Там вони торгували своїми «голими» відео та фото.

У серпні та вересні заповзятливі жінки у месенджері знайшли чоловіків-клієнтів, які на картку ПриватБанку перерахували їм 2200 гривень. Після цього фігурантки надіслали їм свої інтимні фото та відео.

Правоохоронці розцінили дії мешканок Кременчука як розповсюдження порнографії.

«Надавали послуги порнографічного характеру, які полягають у вульгарно натуралістичній, непристойній демонстрації геніталій, антиетичних сценах, які не відповідають моральним критеріям, ганьблять честь і гідність людини, викликаючи негідні інстинкти, призначені для порушення статевої пристрасті в інших осіб», — йдеться у матеріалах слідства.

За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

Поки що досудове слідство триває. Суд відправив жінок під нічний домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що в США заарештовано колишню вчительку за секс з 14-річним учнем.

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