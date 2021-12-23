27.14 / 27.33 30.58 / 30.96
Київ: -12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Конфлікт переріс у бійку: у райраді Львова побилися депутати

20:07 23 грудня 2021
бійка

У четвер, 23 грудня, у Львові на сесії районної ради побилися депутати — олімпійський призер з карате Станіслав Горуна та голова комісії з культури та ветеранів АТО Богдан Федун, пише Zaxid Net.

Спочатку між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Федун напав на Горуну й хотів завдати удару головою. Він зробив ще кілька спроб, але олімпійський призер уклав його на підлогу.

Депутати, які перебували поруч, намагалися зупинити тих, хто бився. І в якийсь момент їм це вдалося.

За словами Горуни, конфлікт розпочав Федун. Він ображав спортсмена, називаючи його «ватою», а потім кинувся на нього. Конкретної причини конфлікту не назвав.

Відомо, що Богдан Федун — депутат від ВО «Свобода», а Станіслав Горуна — від партії «Самопоміч».

Нагадаємо, у Верховній Раді теж бувають бійки народних депутатів біля трибуни. Нардепи часто не вибирають висловлювання у розмові зі своїми опонентами.

7

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

РРО

Касові апарати для ФОПів обов'язкові з 1 січня, але податкова не зможе це перевірити: чому так

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

пенсіонерка

Жінки 1962 року отримають додаткові виплати до пенсії, але є умова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.