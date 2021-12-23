Конфлікт переріс у бійку: у райраді Львова побилися депутати

У четвер, 23 грудня, у Львові на сесії районної ради побилися депутати — олімпійський призер з карате Станіслав Горуна та голова комісії з культури та ветеранів АТО Богдан Федун, пише Zaxid Net.

Спочатку між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Федун напав на Горуну й хотів завдати удару головою. Він зробив ще кілька спроб, але олімпійський призер уклав його на підлогу.

Депутати, які перебували поруч, намагалися зупинити тих, хто бився. І в якийсь момент їм це вдалося.

За словами Горуни, конфлікт розпочав Федун. Він ображав спортсмена, називаючи його «ватою», а потім кинувся на нього. Конкретної причини конфлікту не назвав.

Відомо, що Богдан Федун — депутат від ВО «Свобода», а Станіслав Горуна — від партії «Самопоміч».

Нагадаємо, у Верховній Раді теж бувають бійки народних депутатів біля трибуни. Нардепи часто не вибирають висловлювання у розмові зі своїми опонентами.

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