Знущався над неповнолітньою дівчинкою: на Луганщині вихователь зґвалтував дитину

У Кремінній Луганської області вихователь закладу профільної освіти зґвалтував 16-річну дівчину. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у жовтні 2021 року 34-річний викладач міста Кремінна вчинив дії сексуального характеру щодо 16-річної учениці без її добровільної згоди.

Підозрюваний завів дівчину до приміщення, де доступ стороннім обмежений, і зґвалтував. Після цього одягнувся й залишив потерпілу.

Судові експертизи та речові докази підтвердили факт зґвалтування неповнолітньої.

Свою провину у скоєнні злочину викладач категорично заперечує.

Слідчі та прокурори готують до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За протиправні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Раніше «ФАКТИ» писали про 52-річного одесита, який зґвалтував десятьох неповнолітніх дівчаток. Свої дії педофіл знімав на мобільний телефон. Ці фільмування він використовував як шантаж, примушуючи підлітків до повторних статевих зносин.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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