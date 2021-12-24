Вистрілив собі в голову: на Луганщині молодий контрактник наклав на себе руки.

У Луганській області під час нічного чергування на території взводного опорного пункту однієї з військових частин наклав на себе руки військовослужбовець, який застрелився зі штатної зброї.

Як повідомляють у Спеціалізованій прокуратурі Об'єднаних сил, рахунки з життям звів контрактник 1999 року народження, уродженець селища міського типу Білозерка Херсонської області.

«За фактом загибелі військовослужбовця Луганською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу. Розглядаються також інші версії, у тому числі умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю», — йдеться у повідомленні.

Проводяться першочергові слідчі дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Усіх, хто має інформацію про цю трагедію просять звертатися до прокуратури за телефоном (066) 671 44 14.

Раніше на Дніпропетровщині неподалік населених пунктів Губіниха та Вільне було виявлено тіло військовослужбовця зі слідами насильницької смерті. У 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр» повідомили, що військовий служив у військовій частині А1302 у місті Черкаське. Підозрюваних у смерті 36-річного військового затримали. Попередньо, це його товариші по службі.

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