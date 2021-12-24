Позбавив життя однорічну доньку і намагався вбити сина: у Чернігові батько-вбивця отримав довічне

На Чернігівщині, де навесні цього року суд визнав непідсудним та відправив на примусове лікування чоловіка, який убив свого 7-річного сина, до довічного позбавлення волі засудили іншого дітовбивцю.

Як повідомляють у Чернігівській обласній прокуратурі, чоловіка засудили за вбивство доньки та замах на вбивство сина.

«Прокурор у суді довів, що засуджений житель колишнього Щорського району у жовтні 2015 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, з особливою жорстокістю вбив свою 11-місячну доньку і намагався вбити 2-річного сина» , — зазначили у прокуратурі та додали, що ювенальні прокурори протягом 6 років у судах різних інстанцій доводили провину обвинуваченого.

Апеляційний суд Чернігівської області визнав його винним та призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

А видання «Високий Вал» уточнює, що трагедія сталася 23 жовтня 2015 близько опівночі. Житель села Стара Рудня, будучи п'яним, вдарив маленьку дівчинку головою об ганок — малеча не дожила одного дня до дня народження. Потім він напав на сина, побив його і кинув замерзати на вулиці непритомним. Хлопчика з переломами виявила матір — медикам вдалося врятувати його життя.

Фото з Pixabay

264

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter