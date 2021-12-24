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Розікрали дві фотозони, с розбили прикраси, вкрали ялинку: у Житомирі жаліються на вандалів

16:40 24 грудня 2021
Розікрали дві фотозони та розбили прикраси, вкрали ялинку: у Житомирі жаліються на вандалів

В українських містах готуються до Нового року, встановлюючи на центральних площах населених пунктів ялинки. Не обходиться без пригод — наприклад, у Маріуполі сильний вітер спричинив падіння ялинки. А у Житомирі «погуляла» не стихія, а вандали.

Як повідомляє «Житомир 24», уночі невідомі вкрали одну з восьми ялинок, встановлених на Михайлівській. Це сталося близько півночі — крадіжку зафіксували камери відеоспостереження.

Вкрадена ялинка, за словами директора «Зеленбуду» Олександра Волокити, була найбільшою з усього ансамблю. Він висловив сподівання, що її вдасться повернути на місце.

А мер Житомира Сергій Сухомлін обурився тим, що у місті протягом трьох днів люди зіпсували та розікрали дві фотозони на Михайлівській, а також розбили прикраси на головній ялинці.

«Я бачив фотозону, яку виставили на Михайлівській. Увечері вона була вже зовсім іншою. Там було багато декоративних подарунків, є камери відеоспостереження, і група підлітків просто вкрала більшу частину», — сказав міський голова.

А вночі вандали ціпками збивали кулі на ялинці і розбили з десяток іграшок.

Нагадаємо, що у Києві вогні на головній ялинці столиці загорілися ще 18 грудня. Дерево заввишки 31 метр встановили на Софійській площі.

Фото з Pixabay

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