Масштабну пожежу в Харкові гасили вісім годин (фото, відео)
У Харкові всю ніч та ранок гасили велику пожежу у двоповерховій будівлі з офісами, складами та магазинами. Як повідомляє ДСНС, сигнал про загоряння на вул. Тюрінській, 80, надійшов рятувальникам близько другої години ночі.
На момент прибуття пожежників у вогні вже була не тільки будівля, а й розташовані поруч господарські прибудови. Загальна площа пожежі становила близько 500 квадратів.
Причину займання ще не з'ясували. О 11.30 вогнеборці повідомили, що їм вдалося впоратися із пожежею.
Нагадаємо, раніше у Харкові під час масштабної пожежі на АЗС згоріли дві фури.221
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