Масштабну пожежу в Харкові гасили вісім годин (фото, відео)

У Харкові всю ніч та ранок гасили велику пожежу у двоповерховій будівлі з офісами, складами та магазинами. Як повідомляє ДСНС, сигнал про загоряння на вул. Тюрінській, 80, надійшов рятувальникам близько другої години ночі.

На момент прибуття пожежників у вогні вже була не тільки будівля, а й розташовані поруч господарські прибудови. Загальна площа пожежі становила близько 500 квадратів.

Причину займання ще не з'ясували. О 11.30 вогнеборці повідомили, що їм вдалося впоратися із пожежею.

Пожежу гасили з другої години ночі

Нагадаємо, раніше у Харкові під час масштабної пожежі на АЗС згоріли дві фури.

221

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter