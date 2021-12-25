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Події

Масштабну пожежу в Харкові гасили вісім годин (фото, відео)

12:07 25 грудня 2021
пожежа

У Харкові всю ніч та ранок гасили велику пожежу у двоповерховій будівлі з офісами, складами та магазинами. Як повідомляє ДСНС, сигнал про загоряння на вул. Тюрінській, 80, надійшов рятувальникам близько другої години ночі.

пожежа

На момент прибуття пожежників у вогні вже була не тільки будівля, а й розташовані поруч господарські прибудови. Загальна площа пожежі становила близько 500 квадратів.

Причину займання ще не з'ясували. О 11.30 вогнеборці повідомили, що їм вдалося впоратися із пожежею.

Пожежу гасили з другої години ночі

Нагадаємо, раніше у Харкові під час масштабної пожежі на АЗС згоріли дві фури.

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