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Пасажирів, що спали, терміново евакуювали: у Львові гасили вагон поїзда Київ — Ужгород

11:04 26 грудня 2021
Пасажирів, що спали, терміново евакуювали: у Львові гасили вагон поїзда Київ&nbsp;— Ужгород

Минулої ночі у Львові сталася пожежа на залізничному вокзалі — горів вагоні № 7 пасажирського поїзда № 81 сполученням Київ — Ужгород, який прибув на станцію для посадки пасажирів. Про це повідомили в ДСНС і департаменті цивільного захисту населення Львівської обласної адміністрації.

Вагон довелося відчеплювати і переміщати на запасну колію, де й відбувалася ліквідація пожежі.

Пасажирів же пересадили в інший вагон, ніхто з них під час інциденту не постраждав.

Обставини події та сума збитків ще уточнюються.

«Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 22 чоловіки особового складу та три одиниці спецтехніки», — уточнили рятувальники.

Нагадаємо, наприкінці жовтня пожежа виникла на приміському вокзалі у Львові. Джерело задимлення знаходилося в одному з двох вагонів, що окремо стояли на запасній колії у відстійнику без електропостачання.

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