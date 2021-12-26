Спроба втечі з Одеського СІЗО: охорона відкрила вогонь на ураження

В Одесі із СІЗО намагався втекти заарештований — чоловік 1987 року народження. Як повідомив OBOZREVATEL, посилаючись на власні інформовані джерела, інцидент стався о 7:50 неділі, 26 грудня.

Щоб затримати зловмисника, охоронець вистрілив йому в ногу з автомата Калашникова, після чого пораненому надали медичну допомогу.

Відомо, що втікач був заарештований за поширення наркотичних засобів.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини спроби втечі зловмисника з території СІЗО.

Нагадаємо, минулого літа з цього ж СІЗО втік злодій-рецидивіст Сергій Кутафін. Тоді втікач «взяв штурмом» два паркани, зумівши не тільки перебратися через огорожу ізолятора, а й перестрибнути на територію сусідньої виправної колонії № 14, після чого її покинув. Вартовий стріляв у втікача, але не влучив.

Фото pushkinska.net

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