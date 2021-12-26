27.10 / 27.32 30.55 / 30.94
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Спроба втечі з Одеського СІЗО: охорона відкрила вогонь на ураження

11:37 26 грудня 2021
СІЗО Одеси

В Одесі із СІЗО намагався втекти заарештований — чоловік 1987 року народження. Як повідомив OBOZREVATEL, посилаючись на власні інформовані джерела, інцидент стався о 7:50 неділі, 26 грудня.

Щоб затримати зловмисника, охоронець вистрілив йому в ногу з автомата Калашникова, після чого пораненому надали медичну допомогу.

Відомо, що втікач був заарештований за поширення наркотичних засобів.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини спроби втечі зловмисника з території СІЗО.

Нагадаємо, минулого літа з цього ж СІЗО втік злодій-рецидивіст Сергій Кутафін. Тоді втікач «взяв штурмом» два паркани, зумівши не тільки перебратися через огорожу ізолятора, а й перестрибнути на територію сусідньої виправної колонії № 14, після чого її покинув. Вартовий стріляв у втікача, але не влучив.

Фото pushkinska.net

454

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Максим на шоу

Знайшов ідеальну жінку і розчарувався: Тарапата зізнався, навіщо брав участь у «Холостячці — 2»

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

інтернет провайдер

З 1 січня деякі ФОП не зможуть працювати на другій групі: кого стосується, причина та що робити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.