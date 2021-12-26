Намагалася врятувати Різдво: у Чернівцях молода дівчина отримала опіки обличчя та рук під час гасіння пожежі у Різдвяному містечку

В Україні тривають різдвяні свята. Проте, не всюди їх святкування проходить безпечно. Так, в Різдвяному містечку на Соборній площі Чернівців виникла пожежа, пише Молодий буковинець.

Під час інциденту 17-річна дівчина отримала опіки. Вона постраждала під час гасіння пожежі, яка виникла у дерев’яному будиночку. На місце пригоди прибула бригада швидкої медичної допомоги.

За інформацією медиків, у постраждалої — термічні опіки обличчя і рук, її забрали до лікарні.

Як писали «ФАКТИ», минулої ночі у Львові сталася пожежа на залізничному вокзалі — горів вагон № 7 пасажирського поїзда № 81 сполученням Київ — Ужгород, який прибув на станцію для посадки пасажирів.

Фото з Pixabay

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