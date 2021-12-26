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Події

Погрожував дистанційно підірвати Верховну Раду: у Дніпрі затримали «мінера»

16:41 26 грудня 2021
руки

У Дніпрі затримали 49-річного чоловіка, який загрожував підірвати будівлю парламенту у Києві. Чоловік повідомив на лінію «102», що в адміністративній будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він має намір підірвати дистанційно.

Як повідомили правоохоронці, телефонний дзвінок надійшов 25 грудня близько другої години дня. Поліцейські встановили, що помилкове повідомлення прийшло від 49-річного жителя Дніпра, який знаходився вдома та з мобільного телефону повідомив про вибухівку.

За хибне повідомлення про замінування Верховної Ради поліцейські затримали чоловіка. Йому вручили повідомлення про підозру про неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у жовтні у Дніпрі через повідомлення про мінування екстрено перервали виставу в Оперному театрі. Артисти та глядачі були змушені терміново залишити театр.

У Києві неодноразово закривали станції метрополітену через анонімні повідомлення про мінування.

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