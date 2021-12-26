Під Києвом спалахнула пилорама: вогонь вирує на площі в 1 тисячу квадратних метрів

Під Києвом у селі Мартусівка спалахнула пожежа на пилорамі. Загальна площа займання тисяча квадратних метрів, повідомили у ДСНС.



Зазначається, що пожежа виникла о 13:26 у розташованих будинках пилорами та складу.

До гасіння залучено 40 осіб та 12 одиниць техніки.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, днями на Вінниччині горів готель у шестиповерховому відпочинковому комплексі «Баттерфляй». Є жертви.

Під час пожежі у готелі була велика група юних спортсменів. Молодіжні команди тхеквондо приїхали до міста на спортивні збори. Спортсмени не постраждали.



Фото https://www.dsns.gov.ua/

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