У Київській області в ході ДТП спалахнув автомобіль, серед постраждалих — діти

У неділю, 26 грудня, на автодорозі Київ-Чернігів поблизу села Скибін сталася ДТП, внаслідок якої спалахнув автомобіль. Про це повідомили у поліції Київської області.

За попередніми даними, зіткнулися «ВАЗ-2115» під керуванням 32-річного водія та BMW X5, що рухався попереду. Внаслідок зіткнення сталося загоряння ВАЗ.

Водій, з яким у машині були дружина та двоє дітей 7-ти та 9-ти років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні для надання допомоги.

Нагадаємо, 24 грудня на трасі М-30 у Дніпропетровській області сталася ДТП, у якій загинули діти.

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