На трасі Одеса — Миколаїв маршрутка зіткнулася з BMW: є постраждалі, зокрема неповнолітній

У неділю, 26 грудня, на трасі Одеса — Миколаїв зіткнулися рейсовий мікроавтобус Mercedes та автомобіль BMW. Травми отримали п'ятеро людей, у тому числі неповнолітній, повідомили в поліції Одеської області.

Аварія сталася о пів на дев'яту вечора на 234-му км траси.

Водій рейсового мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували 11 пасажирів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем BMW.

До лікарні доправили п'ятьох людей: обох водіїв та трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній.

На місці ДТП продовжують працювати поліцейські та лікарі швидкої.

Днем раніше в Київській області внаслідок ДТП спалахнув автомобіль, серед постраждалих — діти.



Фото https://od.npu.gov.ua/

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