На трасі Одеса — Миколаїв маршрутка зіткнулася з BMW: є постраждалі, зокрема неповнолітній
У неділю, 26 грудня, на трасі Одеса — Миколаїв зіткнулися рейсовий мікроавтобус Mercedes та автомобіль BMW. Травми отримали п'ятеро людей, у тому числі неповнолітній, повідомили в поліції Одеської області.
Аварія сталася о пів на дев'яту вечора на 234-му км траси.
Водій рейсового мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували 11 пасажирів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем BMW.
До лікарні доправили п'ятьох людей: обох водіїв та трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній.
На місці ДТП продовжують працювати поліцейські та лікарі швидкої.
Днем раніше в Київській області внаслідок ДТП спалахнув автомобіль, серед постраждалих — діти.
Фото https://od.npu.gov.ua/
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