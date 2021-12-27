27.09 / 27.32 30.55 / 30.94
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Їхав із дядьком: під Києвом у ДТП загинув 14-річний підліток

9:52 27 грудня 2021
ДТП

Під Києвом у ДТП потрапив автомобіль «ВАЗ-2109», загинув 14-річний підліток.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, про дорожньо-транспортну пригоду біля села Вербове в поліцію телефоном повідомив водій «ВАЗу».

Фото НПУ

Фото НПУ

«Поліцейські з'ясували, що окрім 34-річного водія у легковику також знаходився його 14-річний племінник, який, на жаль, від отриманих травм загинув на місці», — зазначили у поліції.

Фото НПУ

Водія, який сам не міг вибратися з автомобіля, деблокували за допомогою спеціальної техніки працівники ДСНС. З травмами різних ступенів чоловіка госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2.

Раніше у Київській області на автодорозі Київ — Чернігів поблизу села Скибін сталася ДТП, внаслідок якої спалахнув автомобіль «ВАЗ-2115», що зіткнувся з BMW X5. Водій, з яким у машині були дружина та двоє дітей 7 та 9 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Фото ГУНП у Київській області

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Алла Пугачова

Алла маленька та Алла велика: стало відомо, чому Пугачова жодного разу не бачила однорічну онучку-тезку

салат

Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

Максим на шоу

Знайшов ідеальну жінку і розчарувався: Тарапата зізнався, навіщо брав участь у «Холостячці — 2»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.