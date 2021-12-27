Їхав із дядьком: під Києвом у ДТП загинув 14-річний підліток

Під Києвом у ДТП потрапив автомобіль «ВАЗ-2109», загинув 14-річний підліток.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, про дорожньо-транспортну пригоду біля села Вербове в поліцію телефоном повідомив водій «ВАЗу».

Фото НПУ

Фото НПУ

«Поліцейські з'ясували, що окрім 34-річного водія у легковику також знаходився його 14-річний племінник, який, на жаль, від отриманих травм загинув на місці», — зазначили у поліції.

Фото НПУ

Водія, який сам не міг вибратися з автомобіля, деблокували за допомогою спеціальної техніки працівники ДСНС. З травмами різних ступенів чоловіка госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2.

Раніше у Київській області на автодорозі Київ — Чернігів поблизу села Скибін сталася ДТП, внаслідок якої спалахнув автомобіль «ВАЗ-2115», що зіткнувся з BMW X5. Водій, з яким у машині були дружина та двоє дітей 7 та 9 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Фото ГУНП у Київській області

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter