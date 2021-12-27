У Закарпатті п'яний водій збив двох дітей на узбіччі: загинув 9-річний хлопчик

У Закарпатській області п'яний водій влаштував смертельну ДТП — 9-річний хлопчик загинув, а його 8-річний друг із закритим переломом кульшового суглобу потрапив до лікарні.

Як повідомляють у ГУНП у Закарпатській області, трагічна пригода сталася у Берегівському районі, де у селі Серне на вулиці Ф. Ракоці водій збив дітей, які стояли на правому краю проїжджої частини.

«34-річний водій автомобіля Audi, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на двох малолітніх пішоходів, які стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього зловмисник не зупиняючись продовжив рух і через 300 метрів в'їхав у огорожу», — повідомили в поліції.

Фото НПУ

Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.286−1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння).

Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру. Готується клопотання до суду про утримання фігуранта кримінального провадження на період розслідування під вартою. Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення.

Раніше смертельна ДТП сталася на Дніпропетровщині. У районі села Миколаївка автомобіль Audi A6, в якому їхали батьки та троє дітей, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Mercedes Sprinter. Загинула 12-річна дитина та її зведений брат у віці до 1 року. Також постраждала мати сімейства та третя дитина 8 років.

Фото ГУНП у Закарпатській області

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