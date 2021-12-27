Вийшли на повітря «подихати»: під Києвом чоловіки з різних компаній влаштували «розбірки» за допомогою травматичної зброї

У селі Карапиші Київської області «розборки» біля ресторану закінчилося стріляниною — стрільця затримали.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, інцидент стався близько 22:00 у неділю, 26 грудня. Поліцейські, які прибули на виклик, встановили, що у дворі ресторану сварилися чоловіки з різних компаній.

«42-річний житель Миронівки отримав удар в обличчя. Чоловік вирушив за допомогою та повернувся на місце суперечки з товаришем. Між чоловіками почалася бійка, під час якої постраждалий житель Миронівки дістав травматичну зброю і зробив два постріли вгору, а один — у бік натовпу», — повідомили в поліції та додали, що на щастя, ніхто з присутніх не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Чоловік затримани1 у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше ЗМІ повідомляли про поранення на Одещині заарештованого, який намагався втекти, проте охоронець відкрив вогонь і влучив втікачеві у ногу.

Фото — скріншот

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