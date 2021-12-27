Тіло знайшли за 50 метрів від берега: під Дніпром риболовля закінчилася для чоловіка трагедією

Раптова відлига призвела до трагедії на Дніпропетровщині. У селищі Карнаухівка Кам'янського району чоловік вирушив рибалити на одну із заток Дніпра і додому вже не повернувся. Тіло 57-річного рибалки за добу виловили рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Фото з місця наводить ДСНС.

Водолази в пошуках зниклого чоловіка обстежили 50 квадратних метрів затоки. Тіло знайшли за 50 метрів від берега.

Чоловік зник 26 грудня

Рятувальники закликають під час зимової риболовлі не пробивати лунки поруч одна з одною — відстань має бути не меншою за п'ять метрів. Безпечна товщина льоду для однієї людини становить не менше 7 см, для групи людей — 15 см, а для масового перебування людей на льоду — понад 25 см.

З початку зимового сезону після появи першого льоду на водоймищах у рятувальників додалося роботи. В одному лише Києві на водоймах загинуло п'ять людей, деяким дивом вдалося врятуватися. У Кропивницькому ледь не загинула у крижаній воді школярка. У Житомирській області на озері за дивних обставин потонули студенти.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter