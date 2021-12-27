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Події

Тіло знайшли за 50 метрів від берега: під Дніпром риболовля закінчилася для чоловіка трагедією

15:19 27 грудня 2021
дніпро

Раптова відлига призвела до трагедії на Дніпропетровщині. У селищі Карнаухівка Кам'янського району чоловік вирушив рибалити на одну із заток Дніпра і додому вже не повернувся. Тіло 57-річного рибалки за добу виловили рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Фото з місця наводить ДСНС.

Водолази в пошуках зниклого чоловіка обстежили 50 квадратних метрів затоки. Тіло знайшли за 50 метрів від берега.

рыбалка
Чоловік зник 26 грудня

Рятувальники закликають під час зимової риболовлі не пробивати лунки поруч одна з одною — відстань має бути не меншою за п'ять метрів. Безпечна товщина льоду для однієї людини становить не менше 7 см, для групи людей — 15 см, а для масового перебування людей на льоду — понад 25 см.

З початку зимового сезону після появи першого льоду на водоймищах у рятувальників додалося роботи. В одному лише Києві на водоймах загинуло п'ять людей, деяким дивом вдалося врятуватися. У Кропивницькому ледь не загинула у крижаній воді школярка. У Житомирській області на озері за дивних обставин потонули студенти.

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