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Події

У Харкові судді запропонували за тисячу доларів «відкупити родича»

15:55 27 грудня 2021
суддя

У Харкові вже троє суддів поскаржилися, що їм надсилають листи з вимогою хабара. Примітно, що в усії випадках авторами послань вказані співробітники поліції. Про це повідомляє Depo.

Так, суддя Орджонікідзевського районного суду Олена Глібко та суддя Жовтневого райсуду Вікторія Труханович отримали листи, підписані старшим лейтенантом поліції. Про такого ж відправника згадував суддя Дзержинського райсуду Олексій Шишкін.

Гроші здирники вимагали за те, що в єдиному реєстрі злочинів «випадково» не з'являться відомості про витівки близького родича судді. «Старший лейтенант» вказував, що готовий нічого не робити, якщо отримає свою тисячу доларів. Судді на такий шантаж не пішли та подали скарги до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, раніше у Харкові викрили групу представників поліції, які промишляли здирництвом.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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