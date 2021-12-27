У полтавському СІЗО помер чоловік: перші подробиці

У місті Полтава в СІЗО № 23 вранці 27 грудня виявили мертвим одного з заарештованих. Чоловікові був 41 рік. НП у слідчому ізоляторі підтвердила поліція Полтавської області.

Омбудсмен Людмила Денісова направила до СІЗО свого представника. Обставини смерті ще з'ясовуються, але вже зрозуміло, що про природну смерть не йдеться. На тілі під час огляду виявили різану рану, а поліція розслідує справу як умисне вбивство (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу).

Уповноважений нагадала, що раніше неодноразово закликала Мін'юст забезпечити безпеку заарештованих осіб у СІЗО. Неприпустимими є випадки, коли повноваження з нагляду за ув'язненими делегуються іншим ув'язненим та порушуються правила роздільного утримання.

Нагадаємо, у листопаді у СІЗО Полтави померла 20-річна дівчина, заарештована за вбивство інструктора тиру. Адміністрація СІЗО заявила, що смерть заарештованої спричинив епілептичний напад.

Фото Людмила Денісова/Telegram

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