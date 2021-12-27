27.10 / 27.32 30.55 / 30.93
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У полтавському СІЗО помер чоловік: перші подробиці

17:56 27 грудня 2021
сізо

У місті Полтава в СІЗО № 23 вранці 27 грудня виявили мертвим одного з заарештованих. Чоловікові був 41 рік. НП у слідчому ізоляторі підтвердила поліція Полтавської області.

Омбудсмен Людмила Денісова направила до СІЗО свого представника. Обставини смерті ще з'ясовуються, але вже зрозуміло, що про природну смерть не йдеться. На тілі під час огляду виявили різану рану, а поліція розслідує справу як умисне вбивство (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу).

Уповноважений нагадала, що раніше неодноразово закликала Мін'юст забезпечити безпеку заарештованих осіб у СІЗО. Неприпустимими є випадки, коли повноваження з нагляду за ув'язненими делегуються іншим ув'язненим та порушуються правила роздільного утримання.

Нагадаємо, у листопаді у СІЗО Полтави померла 20-річна дівчина, заарештована за вбивство інструктора тиру. Адміністрація СІЗО заявила, що смерть заарештованої спричинив епілептичний напад.

Фото Людмила Денісова/Telegram

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій на 83%: у Кабміні розповіли, хто може розраховувати на збільшення виплат із 1 січня

салат

Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.