Знеструмлені населені пункти та світлофори, зледеніла контактна мережа, деревопад: у Дніпрі та Одесі розгулялася стихія

Негода, що «погуляла» рядом регіонів України, принесла чимало бід в Одесу та обласні населені пункти.

Як повідомляє «УСІ-новини Одеси», в області було знеструмлено 24 населені пункти, у 14-ти електропостачання вже відновили. Найбільше постраждали Білгород-Дністровський, Роздільнянський (по 5 населених пунктів) та Одеський (4) райони.

Швидкість вітру досягала 24 метрів за секунду, зробили свій «внесок» й сильний мокрий сніг із дощем.

У самій Одесі відключені світлофори на кількох перехрестях: на перехрестях вулиці Черняховського з Тінистою та вулицею Маршала Говорова (орієнтовно до 17:00) та на перетині Пастера та Преображенської (імовірно до 23:00).

Було паралізовано рух трамваїв у селищі Котовського — там зледеніла контактна мережа. А на вулиці Льва Толстого вночі впала гілка великого дерева.

Фото "УСІ-новини Одеси"

Місцеві мас-медіа також повідомляють про проблеми з трамваями, що курсують між Херсонським сквером та Хаджибейським лиманом та роботою тролейбуса 7-го маршруту. Комунальні служби борються зі зледенінням — у місті йшов дощ при зниженні температури.

За інформацією «Думської», через погодні умови деякі пасажирські та приміські поїзди курсують із затримкою. Так, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються у дорозі потяги, які відправляються з Києва та курсують у напрямку півдня та заходу та назад. Так, на 47 хвилин затримувався поїзд № 12 Київ — Новоолексіївка та більш ніж на дві години — поїзд № 81 Харків — Новоолексіївка.

Утруднений рух і на дорогах Дніпра, де, як повідомляє «Інформатор», у ніч на 28 грудня рівень опадів пристойно піднявся. Через сніг утворилися величезні пробки в усьому місту. Особливо гостро це питання стоїть у центрі міста, де волога промерзла бруківка перетворилася на подобу ковзанки.

Фото "Інформатора"

Особливо це відчувають водії, які їдуть Яворницьким у бік Гагаріна або Грушевським у бік Богдана Хмельницького. Також надходять повідомлення про те, що у різних частинахміста не працюють світлофори.

Фото "Інформатора"

Весь цей час на дорогах працює снігоприбиральна техніка. Проте комунальні машини не справляються із навантаженням.

Фото "Інформатора"

Тим часом, в Укравтодорі попереджають, що 28 грудня опади у вигляді снігу, місцями з дощем, спостерігаються на території Запорізької, Миколаївської, Київської, Житомирської, Черкаської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, Дніпропетровської, Вінницької, Донецької, Кіровоградської, Херсонської та Хмельницької областей.

А до кінця доби у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях очікується посилення швидкості вітру до 15−24 м/с.

Раніше у надзвичайній службі попередили, що 28 січня до кінця дня складна погода очікується на півдні, у центрі та у східних областях.

Фото зі сторінки Укравтодору в соціальних мережах

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