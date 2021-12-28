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ГБР зайнялося «сліпими» одеськими митниками, які не помітили контрабанду айфонів на 5 мільйонів гривень

19:12 28 грудня 2021
ГБР зайнялася «сліпими» одеськими митниками, які не помітили контрабанду айфонів на 5 мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування щодо працівників митного поста міжнародного аеропорту «Одеса», які пропустили без огляду пасажира рейсу з ОАЕ із чотирма валізами. У них представники внутрішньої безпеки митниці та ГБР виявили понад 200 iPhone на суму понад 5 млн. гривень.

Відносно митників порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання службовим становищем») — у разі доведення провини їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

«Телефони вилучено, вирішується питання про накладення на них арешту», — йдеться у повідомленні ДБР.

Вилучені телефони

Нагадаємо, у квітні Рада національної безпеки та оборони ініціювала усунення від обов'язків понад 100 митників, включаючи 17 керівників митниць та митних постів.

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