Вивозили народжувати до Чехії: махінатори заробили на малозабезпечених українках понад мільйон євро

Національна поліція викрила злочинну групу на чолі з засновниками приватної клініки, шестеро членів якої вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого «сурогатного материнства».

Народжувати жінок вивозили до Чеської Республіки, при цьому у жодних медичних документах про сурогатне материнство не йшлося, натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою, повідомили в прес-службі МВС.

За свої послуги організатори злочинної групи отримували 50−70 тисяч євро, а за три роки злочинної діяльності «прибуток» від продажу немовлят склав понад 1,2 мільйона євро.

Вилучені кошти

Наразі поліцейськими проведено 20 санкціонованих обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів. Шістьом фігурантам оголошено про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Судом вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів членам організованої групи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 50 мільйонів гривень кожному.

Зловмисникам злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією належного їм майна або без такої.

Нагадуємо, у листопаді на Вінничині співробітники СБУ викрили групу зловмисників, які створили шахрайський бізнес під виглядом надання послуг по програмі сурогатного материнства. Організатором схеми був ділок, який разом зі спільниками створив приватні компанії, у тому числі й псевдоклініку, не маючи ані ліцензії на ведення медичної практики, ані штату лікарів. Шахрайська схема полягала у тому, що зловмисники пропонували клієнтам повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства, включаючи укладення фіктивного шлюбу, внесення завідомо недостовірних даних до медичних документів, а також пошук сурогатних матерів.

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