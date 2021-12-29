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НП у лікарні Косова: під час пожежі в реанімації загинули пацієнти

7:27 29 грудня 2021
НП у лікарні Косова: під час пожежі в реанімації загинули пацієнти

Увечері 28 грудня стався вибух у Косівській центральній районній лікарні Івано-Франківської області. На даний момент відомо про чотирьох загиблих пацієнтів. Усі вони перебували у реанімації на першому поверсі медустанови.

Ще троє людей постраждали, повідомили в обласному управлінні Національної поліції. Їх перевезли до Івано-Франківської обласної лікарні.

Серед загиблих троє пацієнтів задихнулися в диму, ще один став жертвою COVID-19, уточнили правоохоронці.

За даними рятувальників, інцидент стався о 21:22, спалах було локалізовано на площі 55 кв. м о 21:42, а о 22:00 пожежу ліквідували повністю.

При цьому із сусідньої палати було евакуйовано трьох пацієнтів.

За попередніми даними, у лікарні вибухнув кисневий балон, офіційну версію того, що сталося, ще не озвучено.

Опубліковано перші кадри з місця інциденту.

Нагадаємо, у жовтні горіла лікарня у Білій Церкві під Києвом, а за кілька днів спалах стався на території столичного Інституту урології.

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