Бандити ділять Одесу: застрелено відомого кримінального авторитета

В Одесі в більярдному клубі «Арена» в Аркадії застрелили відвідувача, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомили в Управлінні Національної поліції.

За даними місцевих Telegram-каналів, загинув не хто інший, як кримінальний авторитет Назір Алієв, відомий як член банди Лоти Гулі.

Відомо також, що кілеру вдалося поранити двох людей, перш ніж його затримали. Другого потерпілого госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.

Затриманий стрілець

Вилучене знаряддя вбивства

У коментарі «Думській» джерело в прокуратурі припустило, що «розбірки» в клубі пов'язані з переділом сфер впливу в кримінальному середовищі Одеси.

«Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 („Умисне вбивство“) та ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 („Замах на умисне вбивство“) Кримінального кодексу України», — додали у поліції.

Нагадаємо, кримінального авторитета Лоту Гулі (справжнє ім'я — Надір Сафіров) застрелили на турецькому курорті у серпні 2020 року. Замовником злочину був Рафік Ейвазов (Рафік Масалінський), якому свого часу за наказом Гулі відрізали вухо. На усунення Ґулі було витрачено сотні тисяч доларів, у т. ч. виділені родичами Ровшана Джанієва (Ровшана Лянкоранського).

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