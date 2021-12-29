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Події

Елементарне незнання фізики: у МВС назвали причину смертельної пожежі у лікарні Косова

11:43 29 грудня 2021
Свічка

До смертельної пожежі у лікарні Косова, під час якої загинули троє людей, привели дії персоналу — працівник запалив свічку на згадку про пацієнта, який помер від ковіду, у палаті, перенасиченій киснем.

«На жаль, незважаючи на те, що обставини таких резонансних пожеж відрізняються, причина майже завжди одна: грубе порушення правил пожежної безпеки. 28 грудня в Косівській лікарні саме дії людини, її непоінформованість про елементарні закони фізики та нехтування правилами безпеки призвели до непоправних втрат», — повідомили у МВС.

Відомо, що у реанімації одночасно працювали 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Коли один із співробітників лікарні за традицією поставив заупокійну свічку, миттєво спалахнуло медичне обладнання, тканина та інші предмети… Вогонь швидко поширився палатою.

У МВС додали, що наразі медики борються життя постраждалих під час пожежі. І закликали керівників медичних установ заборонити використання відкритого вогню у реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.

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Фото з Pixabay

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